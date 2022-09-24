В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего мужчины

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего местного жителя Александра Ермолаева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона. О том, что при призыве мужчины на военную службу военкоматом были допущены нарушения ранее сообщила его дочь.

Она рассказала, что ее отец имеет звание старшего лейтенанта, полученное после окончания военной кафедры в вузе. Мужчина никогда не участвовал в боевых действиях. Он только однажды проходил военные сборы и это было 40 лет назад.

Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено, — разъяснили агентству в пресс-службе.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Минобороны устранить нарушения, допущенные при проведении частичной мобилизации. Он указал, что военкоматы нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Фадеев подчеркнул, что правила мобилизации должны соблюдаться неукоснительно, чтобы не подрывать доверие народа.