В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по автобусу

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В Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный обстрелял автобус и скрылся, передает Фонтанка. В настоящее время его разыскивает полиция.

Инцидент произошел вечером 28 июля. У остановки рядом с перекрестком проспекта Народного Ополчения и улицы Счастливой неизвестный обстрелял ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 114. Пассажиры обратили внимание на звук бьющегося стекла и стали оглядываться по сторонам, однако стрелок остался незамеченным.

Неизвестный стрелял, предположительно, из пневматического оружия. В настоящее время его личность не установлена, полиция продолжает расследование дела.

В марте в Казани задержали молодого человека, который обстрелял автобус, в салоне которого находилось семь человек. 21-летний мужчина прошелся очередью по проезжающему мимо общественному транспорту.

Ранее житель Санкт-Петербурга пришел в отдел полиции № 30 Василеостровского района с двумя артиллерийскими снарядами. Он сообщил, что нашел их в лесу и не знал, что с ними делать. В отдел полиции вызвали наряд вневедомственной охраны и взрывотехников.