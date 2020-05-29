В самом грязном городе Челябинской области не выявлено заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/35b72bc0-a1ad-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: karabash-go.ru

Карабаш остался единственным «чистым» от коронавируса городом на карте Челябинской области. Ранее он приобрёл известность, как «чёрная точка планеты» из-за находящегося там медного производства. Однако учёные не связывают отсутствие заболевших COVID-19 с состоянием экологии, дело, скорее всего, в отсутствии большого числа приезжих и бдительности местных жителей.

Город маленький, работает «сарафанное радио». Когда у нас соседи приехали из-за границы, мы активно следили за ними. Вышли мусор вынести — сразу звонили в Роспотребнадзор, — рассказал KP.RU местный житель.

Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Светлана Андреева не считает воздух в Карабаше каким-то особенным, в котором не может выжить коронавирус. Отсутствие в городе заболевших она связывает с тем, что местные жители не выезжали в мегаполисы и не контактировали с больными.

Как писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность. Он также выразил обеспокоенность растущими показателями заболеваемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3 млн человек по всему миру, более 207 тысяч скончались.