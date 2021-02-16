Горнолыжный курорт в Кувандыке ищет счастливого катальщика на «плюшках»

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане 16-летнего подростка подозревают в попытке изнасилования семилетней девочки. Как пишет inkazan.ru , в Сети появилось видео, где парень подходит к девочке, которая катается с горы на ватрушке, и силой пытается увести её в сторону лесных посадок.

Башкирия

Суд изменил меру пресечения экс-главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Как пишет Mkset , решение о взятии под стражу заменили на домашний арест до апреля 2021 года.

Нижегородская область

В Нижегородской области по горячим следам задержали мужчину. Как пишет NewsNN , он похитил школьницу, угрожая ей ножом. В квартире похитителя девочке удалось позвонить отцу и сообщить о ситуации.

Удмуртия

В Ижевске осудили 57-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Как пишет udm-info.ru , в VK мужчина распространял сообщения, которые отрицали массовый характер убийства еврейского населения во Второй мировой войне.

Ростовская область

В Ростовской области пристав списал долг в 200 тысяч рублей своей приятельнице, пишет rostovgazeta.ru . Он использовал своё служебное положение, чтобы обмануть четырёх кредиторов женщины.

Приморский край

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье арестуют имущество экс-ректора МГУ имени адмирала Г. И. Невельского, пишет vostokmedia.com . Подсудимого обвиняют в неэффективной закупке на 340 млн рублей, которую он совершил в период руководства учебным заведением. Он заключал максимально невыгодные для бюджета университета контракты со своими знакомыми фирмами.

Омская область

В Омске многоэтажный дом затопило водой в 30-градусный мороз. Как пишет gorod55.ru , в подвале высотки прорвало трубу, и всё, что сделали сотрудники коммунальной службы, — перекрыли холодную воду. По словам местных жителей, подъезд полностью покрылся инеем, из подвала идёт пар, а в квартирах третий день нет воды.

Оренбургская область

Горнолыжный курорт в Кувандыке ищет работника на должность счастливого катальщика на «плюшках». Издание 56orb.ru пишет, что работнику будет необходимо тестировать трассу для сноутюбингов, находить огрехи и выбраковывать плохо катящиеся «плюшки». Также нужно будет делать около трёх фотографий с радостным лицом, которые будут загружаться в соцсети.

Карелия

Дефицит медицинского персонала наблюдается в школах Карелии. Как сообщает karelinform.ru , из 211 общеобразовательных учреждений республики лишь в половине есть врачебные кабинеты и право на осуществление медицинской деятельности. В прошлом году лишь 52% школьников прошли медосмотры.

Тюменская область

Компания депутата тюменской областной думы Николая Руссу не оплачивает штрафы ГИБДД. Как пишет nashgorod.ru , в отношении компании «Мостострой-11», которая занимается дорожным строительством, возбуждено около 23 исполнительных производства. Из них 21 — за несвоевременно оплаченные автомобильные штрафы. Отмечается, что чистая прибыль компании за 2019 год составила 453 миллионов рублей.

Хабаровский край

Представителей коренных народов Хабаровского края вносят в федеральный реестр коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как сообщает transsibinfo.com , ранее представителям малых народов приходилось постоянно доказывать своё право на льготы или охоту. Нередко дела доходили до суда. Реестр поможет навести порядок в учёте.

Ставропольский край

В Ставропольском крае эпидемиологическая ситуация по коронавирусу лучше, чем в среднем по регионам России. Как пишет newstracker.ru , в настоящее время врачи работают в направлении предупреждения распространения болезни, хотя несколько месяцев назад все силы были брошены на выявление и лечение COVID-19.

Челябинская область

В роддоме Южноуральска обрушился потолок. Как пишет kursdela.biz , из-за прорыва трубы в здании затопило несколько помещений, хлынувшая с потолка вода размыла обшивку, в результате чего та рухнула на пол. Рожениц пришлось экстренно эвакуировать.

ХМАО

В Сургуте более 110 единиц техники привлечено к уборке снега во дворах и на магистральных улицах. Однако жители города не раз были возмущены работой коммунальщиков, пишет muksun.fm . Власти объяснили это тем, что не всегда у подрядчиков управляющих компаний хватает техники и ресурсов.

Волгоградская область

В администрации Ворошиловского района Волгограда состоялась первая встреча чиновников с горожанами, недовольными платой за отопление. Представители властей признали, что фантастически завышенные цифры в квитанциях появились из-за ошибок со стороны управляющих компаний, пишет novostivolgograda.ru . В январе и феврале волгоградцы активно обсуждали в социальных сетях резко выросшую плату за теплоснабжение.

Свердловская область

from_russia_with_greetings/vk.com

На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами, пишет издание tagilcity.ru . Мужчина возглавлял отправившуюся на плато Маньпупунер группу туристов. По пути они встретили лыжников, которые укрылись от ветра и холода в модулях. Оказалось, что одна из женщин обморозила пальцы, а вертолёт вызвать не удалось. Тогда Алексей Быков посадил лыжницу на снегоход и поехал в сторону Ивделя. В общей сложности дорога заняла сутки.

Ленинградская область

В Петербурге стали известны обстоятельства кражи в Зоологическом институте РАН. Выяснилось, что редкие и ценные экспонаты месяцами тихонько выносил с работы сотрудник учреждения — плотник. Как пишет newia.ru , 50-летний мужчина в течение полугода крал из института черепа редких животных и продавал их за бесценок.

Хакасия

Итогом картельного сговора двух строительных компаний в Хакасии стал штраф на сумму чуть менее 14 млн рублей, решение о котором вынесено УФАС России по Хакасии. Как сообщает newkhakasiya.online , штраф рассчитан исходя из общей выручки нарушителя за год.

Новосибирская область

В Новосибирске 100 земельных участков были проданы незаконно, пишет atas.info . Власти расторгли договоры аренды на 169 га, где планировалось коммерческое строительство. За три года департамент выявил на территории трёх районов и Центрального округа Новосибирска более 1600 нарушений в части пользования городскими землями.