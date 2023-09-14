В Ростове-на-Дону откажутся от сноса аварийных зданий в историческом центре Сити-менеджер Ростова-на-Дону Логвиненко заявил о реконструкции аварийных зданий

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В Ростове-на-Дону часть аварийных зданий в историческом центре следует не сносить, а восстанавливать, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко. На заседании в правительстве региона он рассказал, что эти строения следует сохранить как памятники культурного наследия и градоформирующие объекты, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Это непростой вопрос. Только за 2021 и 2022 годы демонтировали 37 аварийных домов. Однако массовый снос породил критику. После этого по поручению главы региона начала работу специальная комиссия, которая изучила каждое строение, — заявил Логвиненко.

Глава администрации добавил, что специалисты определили, какие здания подлежат реконструкции. Часть объектов было решено ликвидировать, на данный момент подготовлено пять документов на снос. Сити-менеджер уточнил, что возникает еще одна проблема — между высокими домами остаются небольшие строения, из-за чего город выглядит так, будто «на расческе местами повыдергивали зубчики».

Мы сегодня научились, как аварийные дома не сносить, а продавать в реконструкцию. Думаю, в ноябре первый дом выставим. Также расселены 14 домов, их тоже можно будет продавать поэтапно. Проект прошел согласование в прокуратуре, его утвердила городская дума, — подытожил Логвиненко.

Губернатор Василий Голубев в ответ на это потребовал ускорить работу с аварийными домами и брошенными стройками. Он подчеркнул, что на некоторых объектах «березы уже по пять метров на стенах выросли».

Улицы Ростова-на-Дону ранее оказались затоплены из-за прорыва водопровода. Авария произошла на Орбитальной улице, также на Богатяновском Спуске просел асфальт, в результате чего содержимое канализации потекло по дорогам.