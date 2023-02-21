В России вынесен приговор по первому делу о диверсии с начала СВО Белгородский облсуд приговорил двух фигурантов дела о диверсии к трем с половиной годам колонии

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Белгородский областной суд вынес приговор по первому уголовному делу по статье «Диверсия», возбужденному после начала спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Двое фигурантов дела получили по три с половиной года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима, — сказали агентству в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что фигуранты дела были задержаны в марте прошлого года. Они планировали повредить железнодорожные пути в Белгородской области, что должны были привести к сходу с рельсов состава с военной техникой и военнослужащими. Кроме того, злоумышленники передавали украинскому сайту «Миротворец» сведения о российских военных, участвующих в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). У нег были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с СБУ.