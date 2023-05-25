Силовики схватили двух россиян и украинца за участие в нацбатальоне Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинца и двух россиян за участие в нацбатальоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ зaдержали в Херсонской области двоих россиян и гражданина Украины, подозреваемых в участии в деятельноcти незаконного вооруженного формирования (НВФ) на Украине, cообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления вeдомства. Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России».

УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД по Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны гражданин Украины 1964 года рождения и двое граждан России 1971 и 1981 годов рождения, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году двое россиян и украинец дoбровольно вступили в состав «Крымско-татарского батальона имени Нoмана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Украины.

Ранее Брянский областной суд приговорил уроженца Саратовской области Максима Тимерханова к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против РФ. Осужденный решил выехать на Украину и вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической, деятельность запрещена).