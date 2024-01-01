В РФ появился третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего розыгрыша Житель Тюмени выиграл новогодний миллиард лотереи «Русское лото»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Тюмени забрал главный приз тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русское лото», сообщила пресс-служба «Столото». Он стал третьим лотерейным миллиардером в России. В компании уточнили, что мужчина купил набор из 10 билетов в розничной точке продаж.

По итогам новогоднего 1526-го тиража «Русского лото» в России появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет, который по результатам тиража принес своему обладателю главный приз в размере 1 млрд рублей, был приобретен в торговой точке «Столото» в Тюмени, — рассказали в компании.

По итогам тиража еще 87 граждан стали миллионерами, а 22 участника получили по 454 тысячи рублей. Еще 80 россиян стали богаче на 162 тысячи рублей. Всего было разыграно более 2,7 млрд рублей, выигрышными оказались 9,2 млн билетов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что однажды выиграть в лотерею повезло и его семье. Первый автомобиль главы государства, «Запорожец», был получен именно таким образом. По словам Путина, его мама, работавшая санитаркой, купила лотерейный билет на сдачу в столовой. Позднее оказалось, что семья выиграла машину. Автомобиль решили не продавать и отдать в пользование будущему президенту, который на тот момент был студентом.