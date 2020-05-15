В регионах людям предложили бесплатную землю под огороды

https://static.news.ru/photo/425ef56e-96be-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям нескольких регионов России предложили участки земли под огороды бесплатно и во временное пользование.

Об этом сообщает издание «Известия». По его данным, такую идею предложило руководство Костромской и Тверской областей, а также Татарстана.

Для этого предлагается выделить участки общей площадью около двух тысяч гектаров. Таким образом власти регионов намерены оказать дополнительную помощь гражданам, оказавшимся в сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты по недвижимости сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России.