Регионы

В регионах людям предложили бесплатную землю под огороды

17:47, 15 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям нескольких регионов России предложили участки земли под огороды бесплатно и во временное пользование.

Об этом сообщает издание «Известия». По его данным, такую идею предложило руководство Костромской и Тверской областей, а также Татарстана.

Для этого предлагается выделить участки общей площадью около двух тысяч гектаров. Таким образом власти регионов намерены оказать дополнительную помощь гражданам, оказавшимся в сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты по недвижимости сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России.

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