В регионах людям предложили бесплатную землю под огороды

Жителям нескольких регионов России предложили участки земли под огороды бесплатно и во временное пользование.
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Для этого предлагается выделить участки общей площадью около двух тысяч гектаров. Таким образом власти регионов намерены оказать дополнительную помощь гражданам, оказавшимся в сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты по недвижимости сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России.
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