Риелторы заявили о росте спроса на загородные дома и дачи во время пандемии

https://static.news.ru/photo/c949397a-9404-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты по недвижимости сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России.

Риелторы утверждают, что спрос может быть вызван тем, что россияне не могут путешествовать, а также вынуждены находиться в замкнутом пространстве во время режима самоизоляции, сообщает ТАСС.

Изначально аренда загородного дома была продиктована стремлением переждать эпидемию коронавируса подальше от мест скопления людей, к тому же переход многих сотрудников на дистанционную работу вполне позволял работать за пределами городов, — процитировали руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова в ТАСС.

Он добавил, что те, кто могут себе это позволить, стараются купить загородный дом или взять в аренду дачу на летний сезон.

Ситуация с закрытием границ и неопределённостью с летним отпуском стала одним из определяющих факторов для аренды дома в апреле, когда появились первые заявления о том, что транспортное сообщение с другими странами может быть открыто в конце лета или даже в конце года. Это стимулировало городских жителей искать альтернативные варианты летней заграничной поездке, — привели слова Алексея Попова в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России, которые потеряли работу и лишились финансов, могут начать заниматься огородом на даче.