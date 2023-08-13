Наводнения в Приморье выгнали из леса тигров

Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Несколько тигров были замечены у оживленных автодорог в Приморье, где уже несколько дней продолжается наводнение, сообщает MK.RU. Хищников заметили в Надеждинском и Уссурийском районах.

Под Уссурийском тигра заметила семейная пара с ребенком, которые ехали на машине. Зверь сидел в кустах, а когда автомобиль тронулся, пытался преследовать машину. Местные жители полагают, что хищники выходят к людям, спасаясь от наводнения.

Тигры и медведи все чаще встречаются на дорогах Приморья. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Хищников встречали уже в Надеждинском и Уссурийском районах. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморье бушует тайфун «Ханун». Из-за сильного шторма прорвало дамбу, которая была построена на реке Раздольной, чтобы защищать Уссурийск от наводнений. Конструкция не выдержала сильного потока воды, в результате чего она хлынула в жилые районы. Теперь передвигаться по некоторым улицам можно только на лодках, гаражи и первые этажи домов практически полностью затоплены.

По информации МЧС, в результате наводнения были затоплены почти 1,4 тысячи приусадебных участков, более 500 жилых домов и не менее 40 участков региональных и федеральных дорог. 31 населенный пункт был отрезан от сообщения.

В связи с бедствием власти Приморья развернули спасательную операцию. Людей эвакуируют на резиновых лодках в пункты временного размещения. Всего в регионе развернули 22 таких объекта.