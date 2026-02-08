Зимняя Олимпиада — 2026
В Приморье поймали обокравших людей на 132 млн рублей мошенников

Организатора мошенничества с японскими авто арестовали в Приморье

В Приморском крае суд арестовал организатора преступной группы, обманувшей более 400 человек при продаже японских автомобилей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Общий ущерб составил более 132 млн рублей, дело расследуется по статье о мошенничестве.

С учетом позиции прокуратуры края организатор преступной схемы заключен под стражу сроком на 1 месяц и 11 суток. По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год преступная группа осуществляла деятельность, связанную с хищением денежных средств граждан под видом поставки автомобилей из Японии, — говорится в сообщении.

Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже машин по заниженным ценам и организовали филиалы во Владивостоке и Находке для заключения фиктивных договоров. По делу привлечены еще 13 обвиняемых, им избраны меры пресечения от подписки о невыезде до заключения под стражу.

Ранее в Сочи правоохранительные органы раскрыли масштабную схему по захвату федеральных земель. Преступное сообщество, присвоив более 700 гектаров агрокомплекса «Кудепста», изменило категорию земель и организовало жилую застройку, нанеся ущерб в 600 млрд рублей. Против организаторов возбуждено дело, а все земли возвращены государству.

