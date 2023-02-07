В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии раненной в Химках девочки Минздрав Подмосковья: пострадавшая в химкинском лицее девочка находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи оценивают состояние девочки, на которую в одном из химкинских лицеев с ножом напала одноклассница, как крайне тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава Московский области в беседе с NEWS.ru. Пациентку доставили в больницу, где ей оказывается вся необходимая медпомощь.

В результате происшествия в Химках пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована и медицинская помощь оказывается в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По данным СМИ, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила», а на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Источник NEWS.ru раскрыл некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что пострадавшая получила ранения в голову и грудь, а учеников лицея сняли с уроков и отпустили домой. Школьникам стараются не рассказывать об инциденте.