В Подмосковье установили фандоматы рекордной ёмкости

В жилых кварталах группы «Самолёт» в Подмосковье установили устройства для раздельного сбора мусора (фандоматы), рассчитанные на 10 тысяч единиц тары, или 300 килограммов вторсырья. Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в беседе с «360» заявил, что подобные контейнеры рекордного объёма были установлены по запросу местных жителей.

РЭО рассматривает новые форматы для пилотного проекта по установке фандоматов в российских регионах. Представленные компанией Ecoplatform 10-футовые контейнеры были установлены в ответ на запрос жителей, занимающихся раздельным сбором отходов. Это доказывает, что всё больше россиян переходит на осознанную модель поведения, — сообщил Буцаев.

Благодаря такой технологии десятки тысяч жителей подмосковного комплекса смогут получать скидки и бонусы за сдачу пластиковых бутылок и алюминиевых банок в фандоматы. Советник гендиректора РЭО Михаил Панченко уточнил, что фандоматы такого размера особенно эффективны для сбора вторичного сырья в жилищных комплексах.

Ранее стало известно, что за месяц существования пилотного проекта по сбору пригодного для вторичной переработки бытового мусора жители Белгорода сдали в фандоматы 16 524 пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Денис Буцаев напомнил, что целью проекта является формирование нового рынка в рамках экономики замкнутого цикла.