В Подмосковье обнаружен дрон рядом со складом хранения взрывчатых веществ Baza: квадрокоптер упал на один из складов хранения взрывчатых веществ в Подмосковье

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что в Московской области на один из складов хранения взрывчатых веществ упал квадрокоптер с видеокамерой. Канал уточнил, что на дроне не обнаружены боеприпасы. По информации журналистов, квадрокоптер мог быть использован для наблюдения за складом.

Коптер не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой. Вероятнее всего, он упал потому, что села батарейка. Не исключено, что квадрокоптер использовался кем-то для наблюдения за складом, — сказано в публикации.

В Telegram-канале добавили, что в настоящее время проводится проверка для установления владельца дрона.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Унечском районе Брянской области был найден беспилотник самолетного типа. По информации канала, в дроне была взрывчатка. По данным авторов, эксперты вскоре уничтожили летательный аппарат. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали. По данным SHOT, БПЛА был найден в поле в двух километрах от поселка Рахманово Брянской области, внутри беспилотника был заложен кумулятивный снаряд.