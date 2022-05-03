В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе с бумагой

Фото МЧС

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумагой в городском округе Богородский в Подмосковье, сообщила пресс-служба МЧС России. В 3:05 по московскому времени была объявлена локализация пожара на площади 33 800 квадратных метров, в 07:36 — ликвидация открытого горения, сообщает РИА Новости.

В 7:36 — ликвидация открытого горения, — указывается в сообщении.

Пожар на складе с бумагой, который находится на Кудиновском шоссе на территории логистического центра, произошёл в ночь на 3 мая. Из-за пламени частично обрушилась конструкция здания. Сохранялась вероятность перехода огня на другой склад, находящийся на расстоянии 10 метров от очага возгорания. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных.

К тушению пожара привлекали 109 человек и 37 единиц техники.