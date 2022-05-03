Масштабный пожар произошёл на складе в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабный пожар на площади 33 800 квадратных метров произошёл в городском округе Богородский в Подмосковье. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, сообщает ТАСС.

Пожар возник на складе с бумагой, который находится на Кудиновском шоссе на территории логистического центра.

На момент прибытия пожарных склад горел на всей площади. Произошло частичное обрушение здания, есть опасность распространения огня на соседний склад, который находится в 10 метрах от горящего здания.

В готовность приведён пожарный поезд, в тушении огня задействованы 100 человек и 33 единицы техники. Как уточняет Telegram-канал «112», одноэтажный склад находится в комплексе «Атлант-парк», его арендуют издательство «Просвещение» и фирма «Сток Трейдинг».

Ранее сообщалось, что в результате пожара на крупном Пермском пороховом заводе погибли трое человек, все они оказались работавшими на оборонном предприятии женщинами. Одна сотрудница завода погибла на месте происшествия, двоих доставили в больницу, но одна из них впоследствии скончалась.