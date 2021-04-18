В Петербурге женщина с ножом напала на девятилетнего сына

https://static.news.ru/photo/5a8f1e44-a085-11eb-a4e2-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Полиция в Петербурге задержала 28-летнюю женщину по подозрению в нападении на своего девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

18 апреля через службу «112» в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что по Южному шоссе, в квартире дома 55/5 слышны крики. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. В квартире находились 48-летняя женщина, её 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным пресс-службы, между 48-летней хозяйкой квартиры и её дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки. Женщина выбежала в коридор, зовя на помощь соседей, обнаружила внука с ранением руки и дочь с ножом.

Полицейские задержали агрессивную женщину, ребёнка передали медикам. Жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, что зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что закрытие множества психиатрических лечебниц привело к росту криминала.

Замглавы СК заявил, что обратить внимание на эту проблему заставил случай с нападением на ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре. Трагедия произошла 31 октября в детском саду «Сказка». Местный житель зашёл внутрь и зарезал одного из детей. Воспитатели попытались остановить его, однако им это не удалось. Предполагаемый убийца был пьян.