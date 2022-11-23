Замдиректора НИИ в Петербурге задержали по подозрению в получении взятки Полиция задержала в Санкт-Петербурге замглавы НИИ вакцин и сывороток по делу о многомиллионной взятке

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Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Мужчина получил течение 1,5 лет около 30 млн рублей от гендиректора коммерческой фирмы. При посредничестве руководства одной из птицефабрик он «договорился» об участии компании и ее победе в тендере на поставку инкубационного куриного яйца для проиводства вакцины от гриппа.

По оперативным данным экономической полиции, стоимость контракта превысила 227 млн рублей.

В Петербурге по подозрению в получении взятки задержан один из руководителей НИИ вакцин и сывороток. Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по факту многомиллионной взятки за участие в госконтрактах в сфере разработки и производства вакцин от гриппа, — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсант» писал, что 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки в виде стиральной машины от военного комиссара района Раменки.