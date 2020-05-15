В Петербурге задержали украинца, разыскиваемого в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье в объективы фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» попало семейство медведей, леопард и «довольный» тигр. На двух последних камеру навели косолапые.

Медвежата чесали спины о дерево, а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в пресс-службе нацпарка, таким образом животные исследуют территорию и оставляют метки. Через несколько минут медведи...