В Петербурге задержали украинца, разыскиваемого в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7192cddc-9683-11ea-b9b0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего гражданина Украины, находящегося в межгосударственном розыске. Уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении него завели в Белоруссии в августе 2019 года.
Уроженец Украины, не зарегистрированный в Петербурге, обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 426 УК Республики Беларусь) в Белоруссии, — сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.
Украинца доставили в дежурную часть отдела полиции, о его задержании уже сообщили инициатору розыска.
Как писал NEWS.ru, заместителя генерального директора «Россети Ленэнерго» Горячева задержали в Санкт-Петербурге. Он находится в отделении полиции. Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Причиной стали хищения на стройке «Газпром Арены».