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В Петербурге задержали украинца, разыскиваемого в Белоруссии

10:58, 15 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего гражданина Украины, находящегося в межгосударственном розыске. Уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении него завели в Белоруссии в августе 2019 года.

Уроженец Украины, не зарегистрированный в Петербурге, обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 426 УК Республики Беларусь) в Белоруссии, — сообщил «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Украинца доставили в дежурную часть отдела полиции, о его задержании уже сообщили инициатору розыска.

Как писал NEWS.ru, заместителя генерального директора «Россети Ленэнерго» Горячева задержали в Санкт-Петербурге. Он находится в отделении полиции. Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Причиной стали хищения на стройке «Газпром Арены».

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