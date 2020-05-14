В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячева

https://static.news.ru/photo/aad37872-9623-11ea-9d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместителя генерального директора «Россети Ленэнерго» Горячева задержали в Санкт-Петербурге. Он находится в отделении полиции. Причины неизвестны.

Да, он задержан, — заявили в органах NFCC.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Причиной стали хищения на стройке «Газпром Арены».

Строительство нового стадиона для ФК «Зенит» началось в 2007 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболу было принято решение отправить проект на доработку, чтобы стадион полностью удовлетворял требованиям ФИФА. Официальное открытие арены произошло в апреле 2017 года, а смета на строительство площадки за эти 10 лет выросла в несколько раз. С учётом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составила 42 млрд рублей.