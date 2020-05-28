В Петербурге режим ограничений начнут смягчать с 1 по 14 июня

https://static.news.ru/photo/4b93fb96-a0fc-11ea-955f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Петербурга с 1 по 14 июня начнут поэтапную отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе губернатора города.

Обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации, — говорится в сообщении.

Жители Петербурга также смогут посещать кладбища при условии использования средств индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор одобрил возобновление съёмок в городе. На площадке одновременно могут находиться до 50 человек. Организаторы должны будут обеспечивать соблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции.

Власти Петербурга рассказали, что почти каждый десятый житель города сдал анализы на COVID-19. Всего проверились более 520 тысяч человек. На территории города работает 31 лаборатория.

NEWS.ru писал, что после майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных с коронавирусной инфекцией. Первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, что около двух недель назад средняя госпитализация в сутки составляла до 300 человек, а затем увеличилась до 670 человек в сутки. Чиновник связал это с тем, что на майских праздниках люди массово встречались друг с другом, а потом через 10–15 дней был зафиксирован подъём заболеваемости.