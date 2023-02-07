В Петербурге мужчина выглянул из окна и получил пулю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга выглянул из окна дома и получил выстрел в свою сторону, сообщает портал 78.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, в мужчину выстрелил неизвестный прохожий на улице, однако он промахнулся. Позднее он был отслежен по камерам видеонаблюдения и задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля на улице Димитрова в Санкт-Петербурге. Мужчина выглянул на улицу в тот момент, когда нападавший уже направил оружие в сторону его окна. По подозрению в совершении выстрела был задержан 45-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за хулиганство. На него завели уголовное дело. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у него патрон и гильзу.

Ранее в Санкт-Петербурге семейный конфликт закончился тем, что отец выстрелил в сына, а приехавшая на место происшествия полиция обнаружила там крупный арсенал оружия, гранат и взрывчатки. В итоге многоэтажный дом был эвакуирован, а в квартиру вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.