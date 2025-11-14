Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси

В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси и курьерами на год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербургские власти планируют продлить на весь 2026 год запрет мигрантам, работающим по патентам, трудиться в службах такси и курьерской доставки. Соответствующий проект постановления губернатора Александра Беглова направлен 13 ноября на антикоррупционную экспертизу и был опубликован на их сайте.

Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга предписано к 1 августа 2026 года озвучить губернатору мнение касательно целесообразности продления запрета — уже на 2027 год. Уточняется, что впервые ограничение было введено для мигрантов в конце июля — до конца 2025 года.

Ранее депутаты Заксобрания ЯНАО предложили разработать систему штрафов для таксистов, работающих без лицензии и записи в региональном реестре. Соответствующую ответственность планируется распространить и на их работодателей.

Тем временем депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, соответствующая инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.

