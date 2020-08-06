В Петербург привезли 18 тысяч полезных клопов-энтомофагов

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Хищные клопы редкого вида, прибывшие 6 августа в Северную столицу из Италии, не имеют ничего общего с обычными постельными клопами.

Клопы-энтомофаги нужны для помощи людям в хозяйстве. Они защищают овощи, фрукты и цветы от насекомых-вредителей, не нанося ущерба окружающей среде, передают «Невские новости».

Клопы-энтомофаги гуманны по отношению к людям и растениям и части насекомых. Если вы используете инсектицид или акарицид для борьбы с вредителями, при этом, как правило, будут погибать и ни в чём не виновные клещи, пчёлы и бабочки, много приятных и хороших животных. А когда вы используете в теплице энтомофагов, таких проблем нет. Плюс ко всему вы сами не будете кушать вместе с овощами или фруктами инсектициды, которые использовали. Это фактически живой инсектицид, который не даст негативных последствий, — пояснил энтомолог Олег Валерский.

После проверки инспекторами и прохождения ветконтроля в аэропорту Пулково маленькие хищники отправились в Ленинградскую область.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора рассказали, что в некоторых российских городах замечены тропические постельные клопы. Данные насекомые являются новым видом для европейской части страны.