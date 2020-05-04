В Пермском крае парикмахерским разрешат работать не позднее 11 мая

https://static.news.ru/photo/96cfd36a-8e1d-11ea-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Пермского края разрешат салонам красоты и парикмахерским не позднее 11 мая возобновить работу в условиях самоизоляции при соблюдении ряда правил. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте губернатора региона Дмитрия Махонина.

Если не будет новых вспышек заболевания и ситуация останется стабильной, то салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая. Все работники данных организаций должны измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента. Обслуживание должно вестись исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут, каждый клиент должен обслуживаться в отдельном помещении, — уточняется в заявлении.

Кроме того, в парикмахерских должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком. Сотрудники будут выходить на работу посменно и в средствах индивидуальной защиты, проветривать и обрабатывать дезинфицирующим раствором помещения после каждого клиента.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу, обнять родных и друзей, записаться в парикмахерскую. Такие данные приводятся в опросе, который провела команда ресурса стопкоронавирус.рф.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.