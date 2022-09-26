В Орловской области созданы комиссии для борьбы с перегибами мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссии в военкоматах для борьбы с перегибами частичной мобилизации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе главы региона. Отмечается, что с каждым случаем власти будут разбираться отдельно.

С целью борьбы с «перегибами», нами созданы комиссии в военкоматах, куда входят сотрудники администрации, а сам губернатор вошел и возглавил областную комиссию. Также завтра губернатор планирует встречаться и общаться с уже мобилизованными гражданами, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что указом губернатора были созданы , для обращений граждан листы единого образца, с указанием в них ФИО, адреса и телефона для связи, где мобилизованные смогут написать свои пожелания. Власти региона также пообещали помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации например, с кредитами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что были зафиксированы случаи нарушения указа главы государства о частичной мобилизации. В Кремле выразили надежду на то, что все ошибки при призыве в рамках мобилизации будут исправлены.