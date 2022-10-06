В Орловской области приостановили мобилизацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области приостановлена частичная мобилизация, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков. Он отметил, что с семьями мобилизованных граждан местные власти работают ежедневно, отвечая на все их вопросы.

Мобилизация в Орловской области пока что приостановлена до получения нового задания от Министерства обороны, — написал Клычков.

Глава региона рассказал, что в Орле заработал пункт сбора посылок для мобилизованных. Отправка груза запланирована на пятницу, 7 октября.

Клычков добавил, что в ближайшие выходные планирует посетить учебный центр переподготовки, а также воинские части во Владимирской и Нижегородской областях.

Ранее сообщалось, что частичная мобилизация завершилась более чем в десяти регионах России. В их числе Архангельская, Брянская, Ивановская, Калининградская области, Забайкальский и Пермский края, Бурятия, Хакасия, Тува, Крым и другие субъекты.