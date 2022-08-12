В Омске сообщили об угрозе разрушения обвалившегося дома

Фото: МЧС по Омской области

В пятиэтажном доме в Омске, который 12 августа частично обвалился, существует угроза дальнейшего разрушения, подтвердили в МЧС региона, передает РИА Новости. Отмечается, что другая часть дома также находится в аварийном состоянии. Мэр города Сергей Шелест сообщил, что в разрушенной части здания располагались туалеты и ванные комнаты.

Есть угроза дальнейшего разрушения частично осыпавшегося в Омске дома, другая сторона здания тоже в аварийном состоянии, — передает агентство.

Часть пятиэтажного дома обрушилась по адресу дом № 53 по улице 20 Партсъезда. Всех жильцов вывели на улицу, есть пострадавшие. Под завалами ищут ребенка и его мать.

По предварительной версии, стена разрушилась из-за того, что местные жители оборудовали в доме помещения под душ, однако в торцевых стенах отсутствовала необходимая для этого гидроизоляция. На место обрушения выехал мэр Омска Сергей Шелест и руководители профильных структурных подразделений, а также прокурор Омской области Николай Студеникин.

Как рассказали NEWS.ru в МЧС Омска, информация об обрушении стены многоквартирного жилого дома поступила от оператора системы 112 в 16:27 по местному времени. К месту направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Омской области.