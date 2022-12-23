В Новоуральске в заведенной машине нашли тело пропавшего мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новоуральске в заведенной машине нашли тело 34-летнего пропавшего мужчины, сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, тело обнаружили без видимых признаков криминальной смерти возле подъезда многоквартирного дома, однако не в том районе, где проживал мужчина, передает E1.ru.

Он был обнаружен мертвым в заведенной машине, без видимых признаков криминальной смерти. Машина находилась возле подъезда многоквартирного дома, но не там, где он проживал, а у дома в другом районе города, — сказал Горелых.

В свердловском СК добавили, что сейчас следователи опрашивают очевидцев, тело погибшего россиянина направили в морг для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вечером 15 декабря в многоэтажном жилом доме на улице Шувалова в Мурино нашли тело 35-летнего мужчины. Погибший был электромонтером, и в тот день его вызвали починить подъемник. Спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Позднее он был обнаружен на крыше лифта с оторванной конечностью. Мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии. Расследованием дела занимается СК по Ленобласти.

Ранее в Орехово-Зуево обнаружили тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы. Тело в квартире нашла мать спортсменки, когда пришла к дочери в гости. Думбрава неоднократно была призером чемпионатов мира, Европы и России.