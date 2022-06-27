В Новосибирске заметили мать с ребёнком, выпрашивающую деньги на пиво

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Жители Новосибирска уже несколько месяцев видят возле торгово-развлекательного комплекса «Мега» мать с ребёнком, которая выпрашивает деньги, а затем их пропивает, сообщает «Сиб.фм». В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что женщину могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сейчас решается вопрос об этом.

Говорит, что нечем кормить ребёнка. Собирает деньги, а потом покупает пиво. <...> Один раз купила пиво, а коляску с ребёнком оставила с прохожей школьницей и ушла домой. Через некоторое время выбежала и вспомнила, что забыла ребёнка, — рассказала местная жительница Ирина в соцсетях.

Она вместе с другими жителями города переживает о том, что и мать, и её сожитель не умеют обращаться с ребёнком. Так, мужчина однажды кинул младенцу в лицо пелёнку, а кроме того, ребёнок постоянно голодный.

Ранее пьяный житель Братска оставил годовалую дочь таксисту как залог и ушёл. За ребёнком он так и не вернулся, девочку отдали в дом малютки. Пассажир попросил водителя подождать, пока он принесёт деньги, и пропал. Таксист прождал около 40 минут, ребёнок начал плакать. Связаться с мужчиной не удалось, и водитель отвёз девочку в полицию.