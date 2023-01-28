В Новосибирске согласовали митинг из-за тарифов ЖКХ Мэрия Новосибирска согласовала митинг против роста тарифов ЖКХ на тысячу человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэрия Новосибирска согласовала проведение митинга с участием тысячи человек против повышения тарифов на услуги ЖКХ, сообщил в своем Telegram-канале заявитель мероприятия, независимый депутат горсовета Антон Картавин. К посту он прикрепил ответ мэрии. При этом в городской администрации не разрешили проводить акцию в центре региональной столицы, а перенесли ее ближе к окраине, объяснив это тем, что на заявленной в уведомлении точке ранее уже была запланировано другое мероприятие.

Единственный законный способ повлиять на решение губернатора, который остался у горожан, это митинг. Я подал заявку на такой митинг, и мэрия ее приняла. Только вот перенесла по своему обыкновению как можно дальше [от центра] — на ул. Аэропорт. От м. «Заельцовская» минут 15 пешком, — пишет Картавин.

Картавин критикует губернатора региона Андрея Травникова за то, что в декабре, когда тарифы на ЖКУ выросли второй раз за год, прирост по большинству строк в квитанции превысил установленный федеральным правительством потолок в 9%. Согласно его словам, отопление и горячая вода подорожали на 11,9%, холодная вода — на 12%, водоотведение — на 17%, а газ — на 10%, и только электричество уложилось в 9%. По общей сумме квитанции прирост составил 11%.

Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому 38% россиян ощутили рост цен на жилищно-коммунальные услуги в течение последнего месяца. Почти каждый шестой опрошенный (17%) обратил внимание на подорожание медицинских услуг за последние четыре недели.