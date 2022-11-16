В Новосибирске школьница утонула на уроке физкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске ученица второго класса утонула в школьном бассейне во время урока физкультуры, сообщает пресс-служба регионального отдела Следственного комитета. Девочку экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. По факту гибели возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным ведомства, трагедия произошла днем 15 ноября в одной из школ Дзержинского района Новосибирска. Учащаяся второго класса потеряла сознание в бассейне и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где скончалась.

По данным следствия, днем 15 ноября 2022 года на уроке физической культуры в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания, — говорится в сообщении СК.

14 ноября в Нижневартовске 14-летний подросток впал в кому после посещения бассейна. По данным СМИ, учащийся спортивной школы ушел под воду, а его тренер не заметил произошедшего. По данному делу прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» на занятии по плаванию. Ребенок погрузился под воду и не смог выбраться оттуда самостоятельно. Персонал учреждения достал ребенка из воды, позднее он был госпитализирован. Медики заявили, что ребенок находится в коме. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.