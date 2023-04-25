В Новосибирске придумали, что делать с найденным на дороге медвежонком Найденного на трассе под Новосибирском медвежонка намерены вернуть в дикую природу

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Одинокого трехмесячного медвежонка, найденного на трассе в Новосибирской области, постараются вернуть в дикую природу и найти ему новую семью, рассказал «Сиб.фм» руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Дмитрий Шахов. По его словам, мать детеныша, скорее всего, погибла.

Активист уточнил, что медвежонка нашли 22 апреля, когда он шел один вдоль дороги. По предположению Дмитрия Шахова, это, скорее всего, означает, что мать малыша была убита охотниками, иначе медведица обязательно была бы неподалеку.

Компетентные люди из Фонда защиты животных будут стараться его выпустить в родную природу, поселить в медвежью семью, — сообщил Шахов.

Глава отделения ВООП также рассказал, что в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области уже оформляют необходимые документы для медвежонка. За судьбой медвежонка намерены внимательно следить. Если окажется, что его возвращение в природу пройдет неудачно, то будут рассматриваться другие варианты, например зоопарк или питомник.

Ранее Дмитрий Шахов опубликовал видеозапись с медвежонком, на которой видно, как детеныш боится выходить из открытой клетки-переноски, издавая недовольные и жалобные звуки.