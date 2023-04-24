В Новосибирске сняли на видео брошенного трехмесячного медвежонка

Фото: youtube

Жители Новосибирска передали в местное отделение Всероссийского общества охраны природы найденного ими маленького медвежонка, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на информацию заместителя председателя Новосибирского подразделения ВООП Дмитрия Шахова. Уточняется, что природозащитники займутся поиском нового дома для детеныша. Зооактивист опубликовал в соцсетях запись, на кадрах которой видно, как маленький медвежонок издает недовольные и жалобные звуки, боясь выходить из открытой клетки-переноски.

По словам Шахова, юного хищника передали ему местные жители во время проведения городского субботника 22 апреля. Природоохранную организацию попросили найти приют для малыша.

Ранее из квартиры жительницы Красноярска изъяли маленького медвежонка, которого женщине подарили родственники. Хищнику не понравилась жизнь в городе, и он кричал всю ночь. В результате соседи женщины были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители отправили детеныша в Центр охраны дикой природы, откуда его позже перевезут в Алтайский заповедник, где выпустят на волю.