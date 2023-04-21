Многодетная мать пошла под суд за драку с полицией в Новосибирске В Новосибирске многодетная мать объяснила драку с инспекторами ДПС биполярным расстройством

Фото: Global Look Press

В Новосибирске судят мать троих детей за нападение на инспекторов ДПС, сообщает «КП-Новосибирск». По информации издания, в ночь на 22 июля 2022 года полицейские остановили автомобиль Mazda под управлением 37-летней женщины. На предложение освидетельствоваться на алкоголь автоледи заперлась в машине, а при попытке открыть дверь обругала сотрудников в матерных выражениях и попыталась пнуть одного из них по колену. Позже гражданка заявила, что была не пьяна, а находилась под воздействием препаратов для лечения биполярного расстройства.

У меня была истерика, я была на нервах, а не пьяная. Я пьяной не вожу в принципе, так как у меня биполярное расстройство и еще одно психическое заболевание, депрессия, я постоянно на таблетках, — рассказала многодетная мать.

Уточняется, что обвиняемая до 2017 года состояла на учете у нарколога, а результаты экспертизы показали наличие у нее в крови опиоидов, которые, возможно, входят в состав принимаемых ею лекарств. Садиться за руль женщине в любом случае было нельзя, подчеркивают юристы.

Если у женщины психическое расстройство, как она может управлять автомобилем? При выдаче прав психиатр ставит отметку, что у нее нет психических заболеваний и она имеет право водить авто. Возможно, она управляла без допуска, так называемой шоферской справки, — объяснила в беседе с изданием семейный юрист Инесса Рябинина.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об оскорблении полицейского при исполнении и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Юрист считает, что судьба ее детей зависит от строгости наказания.

Из-за конфликта с ГИБДД никого еще детей не лишали, одного проступка здесь мало. Но если женщину отправят в места лишения свободы или принудительного лечения, то детям могут найти опекуна, — полагает юрист Рябинина.

Ранее житель города Дзержинска в Нижегородской области выбросил в окно телевизор, который упал на голову случайной прохожей. Мужчина объяснил поступок тем, что был «на нервах» из-за конфликта с женой.