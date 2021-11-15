В Новосибирске появилась вакансия «настоящего мужчины» для работы в ГИБДД

ГИБДД Новосибирска ищет «настоящих мужчин» для работы в должности инспекторов дорожно-патрульной службы и пропаганды безопасного движения. Им обещают зарплату от 35 тысяч рублей и бесплатный отдых в санаториях, пишет Сиб.фм.

Кандидаты должны быть годными к военной службе по категории «А», иметь водительские права, образование не ниже полного среднего и возраст не старше 35 лет.

Работодатели обещают стабильную зарплату от 35 тысяч рублей, стопроцентную оплату больничного листа при временной нетрудоспособности, бесплатный проезд к месту отдыха «настоящего мужчины» и его семьи по всей России и оплачиваемые путёвки в санатории МВД.

Ранее новосибирская команда заключённых выиграла Всероссийский конкурс КВН среди осуждённых. Команда «Утомлённые сроком» смогла обойти 75 претендентов на первое место.