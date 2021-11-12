Новосибирская команда победила в конкурсе КВН среди заключённых

Заключённые из команды «Утомлённые сроком» колонии № 14 Новосибирской области победили во Всероссийском конкурсе КВН среди осуждённых. Они боролись за первое место среди 76 команд из разных территориальных органов ФСИН, пишет Сиб.фм.

Благодарим руководство ГУ ФСИН России по Новосибирской области и коллектив ФСИН России за предоставленную возможность поучаствовать в этом необычайно весёлом противостоянии, которое помогло участвующим осуждённым открыть новые творческие горизонты и почувствовать себя частью этого грандиозного праздника, имя которому — КВН, — отметил временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии № 14 подполковник внутренней службы Михаил Плотников.

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По данным ФСИН, все участники конкурса «были на высоте» и определить лучшую команду жюри удалось не сразу. Решение о присуждении первого места «Утомлённым сроком» принял руководитель движения КВН в Новосибирской области Александр Загрядский. Второе место заняла команда из Нижегородской области, а третье — из Владимирской.

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