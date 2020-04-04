В Новгородской области ограничили продажу спиртного

Сервис «Яндекс.Карты» проанализировал индекс самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. По данным приложения, столица показала такой же результат, как и город на Неве.

В двух городах индекс составил 3,6 балла. Это означает, что большинство людей находятся дома. Ранее в Санкт-Петербурге показатель достигал 3,7 баллов. На сегодняшний день из-за пандемии коронавируса в большинстве российских...