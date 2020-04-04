В Новгородской области ограничили продажу спиртного

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, ограничивающий часы торговли алкоголем. Ранее продажу спиртного ограничили главы Пермского края, Кемеровской области, Карелии, Красноярского края и Башкирии, а в Якутии и Забайкалье введён сухой закон.
Установить на территории Новгородской области с 4 по 30 апреля запрет розничной продажи алкогольной продукции с 20:00 и до 10:00 следующего дня, — говорится в указе, который Никитин опубликовал в «ВКонтакте».
До вступления в силу этого указа алкоголь в регионе продавался с 08:00 до 23:00 часов.
Как писал NEWS.ru, продажу крепкого алкоголя на территории России на время нерабочих дней предложил ограничить главный нарколог страны Евгений Брюн. Нарколог позитивно оценил введение сухого закона в некоторых районах Якутии и Забайкальском крае. По его словам, якуты и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. Брюн считает, что люди закупают алкоголь на будущее, как и гречку. А курение и алкоголь, по его словам, ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса.
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