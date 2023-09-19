В Нижнем Новгороде ребенок ушел под землю прямо возле школы В Нижнем Новгороде спасатели вытащили провалившегося в яму ребенка

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Восьмилетний мальчик провалился в яму, которую рабочие вырыли для установки забора, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Нижегородской области. Инцидент произошел в столице региона на улице Веденяпина. В спасательной операции принимали участие шесть человек.

По данным ведомства, сообщение об упавшем в яму ребенке поступило в МЧС вечером в понедельник, 18 сентября. Мальчика зажало «в тисках», и выбраться самостоятельно он не мог.

Спасательную операцию развернули шесть человек, задействовали одну единицу техники. Кроме того, работал аварийно-спасательный отряд Нижнего Новгорода. Общими усилиями ребенка удалось достать, — сказано в сообщении.

Перед работами спасатели надели на мальчика каску, чтобы избежать травмирования. Ребенок в результате инцидента не пострадал. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в торговом центре подмосковного Реутова четырехлетняя девочка споткнулась на эскалаторе, в результате чего ее руку зажало движущимися ступенями. Ребенка экстренно доставили в больницу, состояние девочки стабилизировали, но три пальца на левой руке были сильно повреждены, поэтому врачам пришлось их ампутировать.