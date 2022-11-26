В населенных пунктах Нижегородской области установят пункты обогрева

Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/Global Look Press

В населенных пунктах Нижегородской области оборудуют пункты обогрева, сообщает Ni Mash. Они появятся в Богородском районе — в селе Арапово уже стоят, а в деревне Кожевенное — планируются. Ранее на область обрушился ледяной дождь, из-за чего 345 населенных пунктов остались без тепла и электричества.

В Арапово дежурят бригады спасателей, среди которых есть даже психолог. К ним обратились 18 местных жителей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее отчитался о восстановлении электроснабжения в регионе. Он указал, что погода усложнила работу электрикам и назвал масштаб повреждений серьезным. По его словам, «Россети» взяли под контроль работу по восстановлению подачи электричества в регионе.

Погода серьезно осложнила работу, деревья обледеневшие, масштаб отключений серьезный. Это отражается на работе аварийных бригад: восстанавливают один участок, в то же время на другом падают деревья, линия обесточивается. Связался с руководством «Россетей» — восстановление электроснабжения в нашем регионе держат на личном контроле и делают все возможное, — написал Никитин в Telegram.

Ранее глава комитета ЖКХ Курской области Александр Мулевин сообщил, что утром 21 ноября порядка 32 населенных пунктов региона были отключены от электроснабжения. По его словам, это было связано с неблагоприятными погодными условиями.