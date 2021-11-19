В Находке восемь работников скорой отстранили за отказ от прививки

В Находке восемь работников скорой помощи отстранили за отказ сделать прививку от коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. В ведомстве уверяют, что подобная ситуация несвойственна для всего региона, и это решение не отразится на оказании медицинской помощи населению.

Это произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача региона и оперативного штаба <...> об обязательной вакцинации медработников в период эпидемического неблагополучия, — пояснили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что эта ситуация в Находке стала исключительным случаем. Отмечается, что отстранённые от работы — это в основном водители скорой помощи и другой немедицинский персонал, поэтому жителям не стоит волноваться, медпомощь будет оказываться в обычном режиме.

Это не единственный случай отказа медицинских работников в России прививаться от COVID-19. Ранее сообщалось, что из-за требования вакцинироваться в Еврейской автономной области уволились 26 сотрудников скорой помощи, 13 из которых — медперсонал. До этого в Облучье 15 человек, составляющих коллектив одной из станций скорой помощи, также отказались от прививок против коронавируса. Медики утверждают, что обладают иммунитетом к инфекции и вакцины им не нужны.