В МВД Алтайского края подтвердили побег лидера преступного сообщества

https://static.news.ru/photo/c82ce3ea-864b-11eb-8d17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правоохранительных органах Алтайского края подтвердили сообщения о побеге из-под домашнего ареста экс-сотрудника спецназа ГРУ и лидера преступной группировки Валерия Вобликова. В январе этого года он был приговорён к восьми годам лишения свободы за разбой, но позднее приговор отменили.

Наши сотрудники работают во взаимодействии со службами УФСИН, поскольку он находился в момент побега под контролем УФСИН. Они инициаторы розыска. Они распространяют ориентировку, — рассказала телеканалу «360» глава пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Ляпунова.

Бывший лидер ОПГ находился под домашним арестом до вступления приговора в законную силу. Ранее он уже имел опыт побегов — в 2005 году он сбежал из ярославского РОВД, год спустя — из СИЗО Новосибирска.

Вобликов командовал взводом ГРУ Генштаба в 2000-х годах и побывал в нескольких горячих точках. В Новосибирске он руководил бандой, грабившей квартиры зажиточных горожан. При одном из налётов были убиты потерпевшие. Вобликова задержали в 2005 году, но ему удалось сбежать сначала из РОВД (его поймали через несколько дней), потом из СИЗО. Впоследствии он был задержан и осуждён, но в тюрьме почти ослеп, поэтому его отпустили на свободу.

Как сообщал NEWS.ru, во Владимире в середине декабря прошлого года из здания суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский.