В Москве зафиксировали более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период

https://static.news.ru/photo/72b85fd6-9757-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С помощью приложения «Социальный мониторинг» и других технологий в столице удалось выявить более 70 тысяч нарушителей режима карантинных мер за весь период с начала распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Благодаря приложению и других технологий электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тысяч случаев нарушения карантина. Это случаи, когда человек с COVID-19 или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан, — цитирует Лысенко РИА Новости.

Он ещё раз подчеркнул, что нарушители режима самоизоляции могут увеличить число заразившихся из-за распространению инфекции.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысячи человек, а более 1,6 млн выздоровели.

В России к 16 мая зафиксированы 272043 случаев коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63166. Умерли 2537 человек, из них скончались 119 за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138969, 26032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в РФ и Москве достиг минимума.