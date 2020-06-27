В Москве за сутки выявили 717 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2926699a-b916-11ea-be09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 717 человек. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 220 тысяч жителей Москвы.

По состоянию на 28 июня самое большое количество заражённых коронавирусом в России выявлено в Москве (220 071 человек), за сутки их число увеличилось на 717 человек, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Число выздоровевших от COVID-19 в столице увеличилось до 147 095 человек, скончались от инфекции — 3738.

Среди российских регионов на втором месте по числу заражённых коронавирусом находится Московская область (56 934), на третьем — Санкт-Петербург (23 735). Менее всего больных COVID-19 выявлено в НАО (102), на Чукотке (138) и в Севастополе (228).

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 6791 и достигло 634 437. По данным оперштаба по противодействию COVID-19, новые случаи выявлены в 83 российских регионах. У 2198 новых пациентов не проявляются клинические симптомы заболевания. Кроме того, 104 инфицированных человека скончались за последние сутки. С начала пандемии от коронавируса в России умерли 9073 пациента. 5735 человек за минувшие 24 часа успешно завершили лечение. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 399 087.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.