В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/129930dc-cb8f-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевание, вызванное COVID-19, унесло жизни ещё 19 пациентов в Москве, сообщили в оперативном штабе.

У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом в оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

Ранее NEWS.ru писал, что распространение коронавируса в Москве замедлилось, число выявляемых случаев заражения сопоставимо с показателями начала апреля. Собянин отметил, что властям столицы удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за пандемии. Он также добавил, что обладателями коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве являются уже 60% жителей.