В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

За минувшие 24 часа в столице скончались 73 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом, —
говоритсяв сообщении официального Telegram-канала оперативного штаба.
Ранее в оперштабе заявили о 4685 случаях заражения коронавирусом в столице за сутки. По данным специалистов, общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 571 102.
Также за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц 5947 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Общее число выздоровевших москвичей достигло 422 189.
Как сообщал NEWS.ru, вечером 24 ноября оперштаб передавал, что за прошедшие 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом.