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В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

23:08, 25 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие 24 часа в столице скончались 73 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом, — говорится в сообщении официального Telegram-канала оперативного штаба.

Ранее в оперштабе заявили о 4685 случаях заражения коронавирусом в столице за сутки. По данным специалистов, общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 571 102.

Также за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц 5947 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Общее число выздоровевших москвичей достигло 422 189.

Как сообщал NEWS.ru, вечером 24 ноября оперштаб передавал, что за прошедшие 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом.

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