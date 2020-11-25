В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/041e42d8-2f5b-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие 24 часа в столице скончались 73 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19.

В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом, — говорится в сообщении официального Telegram-канала оперативного штаба.

Ранее в оперштабе заявили о 4685 случаях заражения коронавирусом в столице за сутки. По данным специалистов, общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 571 102.

Также за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц 5947 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Общее число выздоровевших москвичей достигло 422 189.

Как сообщал NEWS.ru, вечером 24 ноября оперштаб передавал, что за прошедшие 24 часа в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом.