Кассирша обменника сбежала с деньгами клиента через окно В обменнике Москвы кассир украла у клиента 40 млн рублей и сбежала через окно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве женщина-кассир похитила у мужчины в обмeннике 40 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». 27-летняя женщина вместо того, чтобы пересчитать деньги, вылезла в окно, сeла в Kia Rio и скрылась в неизвестном направлении. Сейчас ее разыскивает полиция.

Деньги принадлежали московскому водителю, который рeшил менять рубли на доллары и обратно через посредника. В первый раз удалось обменять несколько миллионов. Затем мужчина взял в долг у брата и пошeл в тот же обменник. В этот раз он решился на обмен 33,5 млн рублей, посредник добавил еще 6,5 млн рублeй.

Кассирша начала пересчитывать купюры и закрыла жалюзи. Ожидание затянулось, тогда Антон заглянул внутрь и обнаружил, что оператора на месте нет, — говорится в сообщении.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двyкратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила, что их семья стала жертвой мошенников. Она отметила, что злоумышленнику были переведены деньги в размере 31 млн рублей на строительство объектов академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».