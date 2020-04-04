В Москве установлены штрафы для юрлиц за нарушения из-за коронавируса

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Власти Москвы установили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения установленных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что штрафы могут составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Как вариант, предприятие должно будет приостановить работу сроком до 90 суток.

Если был причинён вред здоровью или имуществу человека, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, согласно принятому в столице закону, предприятия и организации, которые нарушат запрет на массовые мероприятия, а также магазины и предприятия общественного питания, нарушившие предписания властей города, могут быть оштрафованы на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Их должностные лица будут наказываться штрафами от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.