В Москве с середины октября ожидается холодная погода

https://static.news.ru/photo/ca960a1c-0338-11eb-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существенное похолодание придёт в Москву в середине октября. Погода ухудшится примерно в середине месяца. Об этом заявила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В середине второй декады Центральную Россию и столичный регион в частности ждёт существенное похолодание, — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт заявила, что следующая неделя порадует гостей и жителей столицы прощальным теплом бабьего лета. До конца первой декады октября температурный режим прогнозируется выше средних многолетних значений, но затем погода ухудшится.

Примерно с середины следующей недели уже антициклон разрушится, окончательно растеряет свои силы и за управление погодой возьмутся атмосферные фронты, так что в Москве возрастёт вероятность дождей, — отметила Волосюк.

По её словам, после этого температура будет понижаться и приблизится к средним многолетним значениям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в начале октября. Всю неделю, по его словам, она будет на четыре — шесть градусов выше нормы, температура днём будет колебаться от +18 до +20 градусов, писал NEWS.ru.